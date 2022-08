Preisschock bei Fernwärme: So teuer wird es

Die angekündigte Erhöhung der Preise für Fernwärme um 92 Prozent versetzte 440.000 betroffene Haushalte in Schock. Jeder Haushalt wurde von der Wien Energie in einem Schreiben darüber informiert. Doch die Briefe strotzen vor Zahlen und sorgen bei vielen für Verwirrung. Und auch bei der Fernwärme heißt es Rätsel raten. Bei einem Kunden ist der Preis um 300 Prozent gestiegen, dabei war „nur“ von einer Verdoppelung die Rede. Wer sich unsicher ist, ob er sich auf einen neuen Tarife umsteigen soll, sollte sich besser bei der Arbeiterkammer beraten lassen. Indes wollen immer mehr Menschen autonom Energie erzeugen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie morgen in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.