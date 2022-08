Alko-Fahrt von US-Soldatin: Italiener (15) tot

In Italien hat eine stark betrunkene US-Soldatin mit ihrem Auto einen 15-Jährigen überfahren. Der Bursche, der nahe Pordenone auf einem Radweg unterwegs gewesen war, starb noch an der Unfallstelle. Die 20-jährige Frau wurde festgenommen und am US-Stützpunkt in Aviano unter Hausarrest gestellt.