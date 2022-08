Ab jetzt holt sich KTM Hilfe aus der Formel 1

„Krone“:Herr Beirer, Platz sieben beim Heimrennen von KTM in Spielberg war nicht das, was Sie sich erwartet haben. Was ist los, warum läuft es nicht?

Pit Beirer: Wir betreiben derzeit einen enormen Aufwand, versuchen jeden Tag den Anschluss an die Spitze wiederherzustellen. Es macht mich auch fast wahnsinnig. Wir drehen jeden noch so kleinen Stein um und scheitern aktuell immer am Qualifying. Das ganze Wochenende bekommt dann schon am Samstag einen Knacks - das ist mental für alle nicht einfach - weder für die Fahrer noch fürs Team.