Gegen Qualischwäche: KTM bastelt an Aerodynamik

Nach Formel-1-Muster

Der Erfolg gibt den Italienern recht. Um 2015 waren die ersten Winglets an deren Bikes aufgetaucht, heute sieht man „Flügel“ fast überall und sogar die Verkleidung der Ducatis ist so gestaltet, dass sie zusammen mit dem Fahrer in Kurven für optimierten Anpressdruck sorgt. Was im Autorennsport und dort speziell in der Formel 1 längst gang und gäbe ist, greift auch in der MotoGP immer mehr um sich.