KTM mit neuem Team in der MotoGP! Erster Pilot fix

Das ursprünglich spanische „GASGAS“ ist im Trial-Sport groß geworden und wie KTM und Husqvarna mittlerweile eine Motorrad-Marke aus dem Haus der europaweit führenden Pierer Mobility AG. Man vollzieht erfolgreiche Rennsport-Auftritte in den Farben Purpurrot und Weiß. GasGas stellt den aktuellen Dakar-Sieger, in den Klassen Moto2 und Moto3 ist man mit Aspar schon seit längerem auch in der Motorrad-Straßen-WM am Start. Nun soll wie bei KTM der Durchgang für Piloten von der Moto3 bis zur MotoGP auf einer Marke gewährleistet sein. Husqvarna soll hingegen künftig mehr in Richtung Urban Mobility gehen.