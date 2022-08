Fast 170.000 Zuschauer bei Grand Prix in Spielberg

Sind die Preise dafür gegenüber den Motorsport-Königsbewerben deutlich reduziert, gilt bei der folgenden Großveranstaltung überhaupt „Eintritt frei“. Die Rede ist von der Airpower am nahen Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg, zu der am 2. und 3. September wie bei der Formel 1 an die 300.000 Besucher erwartet werden. Vom 23. bis 25. September gastiert die DTM am Ring.