Bidens Corona-Berater Fauci tritt zurück

Anthony Fauci kündigte am Montag an, dass er im Dezember von seiner Rolle als Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases zurücktreten wird - eine Position, die er mehr als 35 Jahre lang innehatte -, aber auch von seiner Rolle als leitender medizinischer Berater von Präsident Joe Biden zieht er sich zurück. Fauci ist in der Weltöffentlichkeit vor allem im Zuge der AIDS- und Covid-Pandemie bekannt geworden - er wolle nicht in den Ruhestand treten, sondern sich anderen Aufgaben widmen.