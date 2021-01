Trump streitet mit Fauci über Corona-Todeszahlen

Fast 300.000 Fälle allein am Samstag

In den USA erreichte die Zahl der an einem Tag erfassten Corona-Fälle am Wochenende einen neuen Höchststand. Am Samstag meldeten die Behörden 299.087 Fälle, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore von Sonntagfrüh (MEZ) hervorging. Der bisherige Rekord war am 18. Dezember mit 249.664 Neuinfektionen registriert worden. Zugleich wurden allein am Samstag 2398 Tote mit einer bestätigten Corona-Infektion verzeichnet. Der bisher höchste Tageswert war am 30. Dezember mit 3750 erreicht worden.