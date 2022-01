„Was für ein Idiot“: Fauci beleidigte US-Senator

„Omikron wird früher oder später alle treffen“

Über die extrem ansteckende Omikron-Variante des Coronavirus sagte Fauci am Dienstag, diese werde früher oder später fast alle Menschen treffen. „Mit der außergewöhnlichen und beispiellosen Effektivität der Übertragung wird Omikron letztlich fast jeden finden“. Auch Geimpfte würden infiziert werden. Aber die meisten von ihnen würde es nicht so schwer erwischen, sie müssten also nicht in Krankenhaus oder würden nicht sterben, so Fauci.