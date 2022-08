Die Sehnsucht nach der „falschen“ Schönheit

Der Selbstwert rasselt in den Keller

Weil oft das Bewusstsein fehlt, dass die Bilder, die auf Social Media und Co. zu sehen sind, nicht der Wirklichkeit entsprechen, boomen Beauty-Eingriffe. „Man sieht immer mehr junge Mädels mit aufgespritzten, übergroßen und vulgären Lippen, Brüsten oder Hintern“, so Lechner, die von einem „idiotischen Trend“ spricht. Sie selbst steht zu Botox und Filler, die zum Aufpolstern der Haut verwendet werden und damit auch Fältchen verschwinden lassen: „Ich kaschiere damit meine schlaflosen Nächte. Es spricht nichts gegen Botox und Co., aber alles im Normbereich.“