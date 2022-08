„Habe als Teenager an meinem Körper gezweifelt“

Viele junge Mädchen sind leicht beeinflussbar von Social Media & Co. – was vermitteln Sie einem Mädchen, das Ihnen auf Instagram folgt?

Ich hoffe, dass die jungen Frauen anfangen, an ihre Träume zu glauben und konsequent daran arbeiten, diese wahr werden zu lassen. Als Nadine Mirada stehe ich für gesunde Kurven und maximalen Glamour. Ich möchte den Frauen und Mädchen auf dieser Welt zeigen, dass es ein großartiges Gefühl ist, sich in seinem Körper wohlzufühlen, und der darf auch gerne weicher sein. Denn so wie man innerlich vor Selbstbewusstsein strahlt, so wird man am Ende nach außen glänzen!