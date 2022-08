Deutliche Siege für Vikings und Raiders in der ELF

Die Vienna Vikings und die Raiders Tirol haben am Sonntag in der European League of Football (ELF) deutliche Siege gefeiert. Die Wikinger besiegten in Wien die Istanbul Rams mit 37:22 (17:0) und kehrten damit nach der ersten Saisonniederlage von vergangener Woche in Frankfurt auf die Siegerstraße zurück. Die Raiders hatten mit den Cologne Centurions wenig Mühe und gewannen mit 45:20 (38:0).