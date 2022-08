Schweden-Youngsters entthronen Beach-Dominatoren

Die norwegischen Beach-Volleyball-Dominatoren Anders Mol/Christian Sörum sind nach vier EM-Titeln in Serie entthront worden. Die müde wirkenden Olympiasieger und Weltmeister unterlagen am Sonntag in München im Halbfinale den erst 20-jährigen Schweden David Ahman/Jonatan Hellvig 1:2 (-16,21,-13).