15-Meter-Notaufstieg im Attersee in den Tod

Unklarer Notfall unter Wasser bei Unterach in Oberösterreich: Eine Tauchschülerin verunglückte im Attersee. Die Deutsche (54) war an der Wasseroberfläche zwar noch ansprechbar, dennoch überlebte sie den Tauchunfall nicht. Eine Obduktion muss nun klären, was bei diesem Tauchgang im Attersee, der Sonntagmittag ein Leben forderte, so dramatisch schiefgegangen ist.