Christian Baha: Frankenvoller Wert

In der Schweiz leben die Menschen bekanntlich besser. Das mag auch daran liegen, dass die Eidgenossen derzeit nur einen Bruchteil jener Horrorzahlen zu verdauen haben, die - gefühlt - mittlerweile im Takt weniger Tage über uns hereinprasseln. Während die Inflation in Österreich laut den jüngsten Berechnungen 9,2 Prozent beträgt, ist die Teuerung in der Schweiz mit 3,4 Prozent kaum der Rede wert. Zumindest aus unserer Sicht.