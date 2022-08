„War kurz davor, anzurufen!“ Klopp rügt Ex-Profi

Viel eher nahm der heute 35-jährige Agbonlahor, 2005 bis 2018 bei Aston Villa aktiv, Manchester United geradezu auseinander. Spieler wie Christian Eriksen, Torhüter David de Gea oder Lisandro Martinez seien schlicht nicht gut genug für die „Red Devils“, schimpfte er in seiner Funktion als TV-Experte nach Uniteds 0:4-Niederlage gegen Brentford. Warum Klopp das wurmte? Weil es für sein Team, Liverpool, am Montag in der Premier League im Duell der (leichter und stärker) kriselnden Giganten eben gegen Manchester geht. Und da will Klopp im Vorfeld nur ja nicht den Eindruck entstehen lassen, United sei von der Rolle oder gar zu unterschätzen.