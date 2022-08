Mitleiderregend! ManUtd blamiert sich in Brentford

Englands (Noch-?) Rekordmeister Manchester United hat mit Superstar Cristiano Ronaldo einen kapitalen Fehlstart in die Premier League hingelegt! Die „Red Devils“ gingen unter der Leitung des neuen Trainers Erik ten Hag nach dem enttäuschenden Auftakt-1:2 gegen Brighton am Samstagabend beim Brentford FC chancenlos mit 0:4 (0:4) unter. Nach der Blamage in London wartet in der dritten Runde (22. August) Vizemeister Liverpool als nächster Gegner.