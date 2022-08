150 tote Fische trieben auf Wasseroberfläche

Als der 57-Jährige am Freitag seinen Privatteich in Bad St. Leonhard aufsuchte, musste er feststellen, dass seine 150 Saiblinge verendet waren. Die Vielzahl an Fischen trieb an der Wasseroberfläche. „Umweltkundige Polizeibeamte der PI St. Veit führten die Beweissicherung durch. Dazu wurden Wasserproben und Proben der Fische genommen“, sagt ein Beamter.