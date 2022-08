Hohe Temperaturen: Ist der Fischbestand gefährdet?

„Krone“: Herr Blatnik, die Temperaturen in den Kärntner Seen steigen. Wie wir wissen führt das zu einem Sauerstoffmangel im Wasser. Was bedeutet das für die Fische?

Eduard Blatnik: Es kommt auf die Fischart an. Die Forelle oder überhaupt die Salmoniden sind Fische, die relativ sauerstoffhaltiges Wasser brauchen, um Leben zu können. Cybriniden, das sind Karpfen, Brachsen oder Eiteln, die sind da weit weniger empfindlich.