Auf Gewitter folgt Friede, Freude, Frequency!

Tag drei in der aktuellen Festival-Zeitrechnung ist absolviert. Und nach zwei Tagen voll schweißtreibender Temperaturen sorgte am frühen Donnerstagabend eine Gewitterzelle für überraschende Abkühlung. Der Partystimmung tat dies aber keinen Abbruch. Wie berichtet, musste das Frequency-Festival in St. Pölten gegen 17 Uhr aufgrund eines herannahenden Unwetters unterbrochen werden. Das gesamte Gelände wurde aus Sicherheitsgründen geräumt. „Die Situation war schon bedrohlich. Plötzlich kam ein Sturm auf, Mistkübel und Plakate flogen durch die Luft. Wir haben uns unter eine Brücke geflüchtet“, so ein Festivalbesucher zur „Krone“. Die Gäste wurden aufgefordert, in ihren - teils weit entfernten - Autos oder den VAZ-Hallen Schutz zu suchen.