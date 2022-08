Frequency: Heiße Temperaturen, kalte Dusche

Die Sonne brennt. Gefühlte 45 Grad im Schatten. Ein Hauch von Piz Buin, gepaart mit Grillaromen, liegt in der Luft. Ein Sprung in die Traisen sorgt für die nötige Abkühlung. Perfekte Bedingungen, um nach zwei Jahren Zwangspause in St. Pölten wieder gebührend ins Festival-Fieber zu starten. Die „Krone“ hat sich gemeinsam mit dem Roten Kreuz hautnah unter das Frequency-Volk gemischt.