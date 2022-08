Knoll/Lotfi verpassen bei EM in Rom Topplatzierung

Lotfi trainiert in Graz, Knoll in Wien. Das gemeinsame Training in dieser olympischen Disziplin - das Rom-Feld war daher sehr stark besetzt - findet mal hier und mal da statt. Ziel ist die Qualifikation für die Spiele 2024 in Paris. Am Samstag ist Österreich im 3-m-Bewerb durch Alexander Hart vertreten, am Sonntag eben Knoll vom Turm.