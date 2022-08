Eingriff in Strommarkt möglich, aber folgenschwer

Dieses System könnte die Preise gar in die Höhe treiben. Eine Möglichkeit ist es etwa, dass sich die Konkurrenten und Konkurrentinnen nicht absprechen. Aktuell bieten Stromproduzenten laut der Energieagentur ihre Grenzkosten, sprich Kosten, die durch eine zusätzlich produzierte Einheit anfallen. Am Freitag ist der Gaspreis in Europa weiter gestiegen. Der als Referenz geltende Terminkontrakt TTF an der Energiebörse in den Niederlanden erreichte am Mittag den Preis von 249 Euro pro Megawattstunde.