Pitt: Millionen-Entschädigung für „Katrina“-Opfer

In den Gerichtsakten hatten die Kläger dem 58-Jährigen vorgeworfen, dass dieser „ein Feigling“ sei, der für die Fehler seiner eigenen Wohltätigkeitsorganisation keine Verantwortung übernehmen will: „Mr. Pitt hatte kein Problem, sich für sein persönliches Engagement in der Öffentlichkeit feiern lassen. Doch jetzt will er plötzlich nichts mehr als ein neutraler Beobachter ohne persönliche Beteiligung an dem Projekt gewesen sein.“ Pitt habe zudem schon seit Jahren von den Problemen gewusst, mit denen die Eigentümer seiner von ihm mitentwickelten Häuser zu kämpfen haben: „Er hat in unzähligen Interviews zugegeben, dass er selbst beteiligt war.“