„Wir lieben einfach, was wir machen“

Nach ein paar erholsamen und auch karitativen Tagen in ihrer Heimat ist Niederösterreichs Magier-Export Thommy Ten & Amélie van Tass wieder ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten zurückgekehrt. Knapp ein Jahr mit über 300 Shows in der Las Vegas liegen hinter dem Zauber-Duo. Erst Anfang August weilten die beiden auf Kurzbesuch in Österreich. Nach einem Auftritt beim Kabarett-Festival in Wien und einer exklusiven Privatshow für den guten Zweck in Ischgl – die „Krone“ berichtete – folgten ein paar entspannte Stunden im Kreise der Familie in Krems.