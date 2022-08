Bandscheibenvorfall oder doch sexueller Übergriff?

„Er sollte mich strecken“

Apropos Vorfall: Ein solcher soll es gewesen sein. Bandscheibe. Rückenschmerzen. Der 47-jährige Angeklagte, Anwalt Mirsad Musliu zur Seite, will nur um Hilfe gebeten haben: „Er sollte mich strecken.“ Weil der Junge das nicht gewusst hätte, hätte er es ihm vorgezeigt. An dessen Körper. Schwitzkasten, aushängen, fertig. „Was hat dann Ihre Hand an seinem Hosenschlitz gemacht?“, will der Richter wissen. Und wie seine DNA an das Genick des jüngeren Kollegen gekommen sei. „Spucken beim Sprechen?“, so die Antwort.