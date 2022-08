Peter Maffays Sohn will auch Rockmusiker werden

Maffay will sich in Karriere seines Sohnes nicht einmischen

Der deutsche Rockmusiker will sich jedoch nicht zu sehr in die Karriere seines Sohnes einmischen: „Yaris ist alt genug und soll sein Leben selber gestalten“, sagte der 72-Jährige. „Ich kann Tipps geben, aber was er daraus macht, ist seine Sache.“