Ungleiches Duell: Weltmeister gegen Immo-Makler

Der Name Miroslav Klose steht für eine Weltkarriere im Fußball. Mit 71 Treffern ist er der Rekordtorschütze im DFB-Team, feierte 2014 mit den Deutschen den Weltmeistertitel in Brasilien und ist mit 16 Treffern, der erfolgreichste WM-Torschütze aller Zeiten. Dass solch einer überhaupt in Altach landet, ist mehr als eine Sensation, zumal er Co-Trainer von Hansi Flick hätte werden können. Doch statt die bevorstehende WM in Katar, sah der 44-Jährige das 7000-Seelen-Dorf Altach als die bessere Entscheidung. Abseits des internationalen Scheinwerferlichtes sieht der Deutsche mit polnischen Wurzeln, offenbar die besseren Entwicklungsmöglichkeiten.