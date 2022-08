Covid-Medikamente fördern Bildung neuer Varianten

So gut manche medikamentöse Therapien zur Verhütung von schweren Verläufen von Covid-19 wirken, sie bergen offenbar auch die Gefahr, dass sich während der Einnahme neue, resistentere Varianten bilden. Das haben jetzt deutsche Wissenschaftler bewiesen: In „Cell Reports Medicine“ veröffentlichten sie Ergebnisse aus einer Studie an Corona-Patienten unter einer Behandlung mit Remdesivir.