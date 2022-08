Ohne Antrag: EMA prüft neues Covid-19-Medikament

Positive Ergebnisse, gute Wirksamkeit

In einer frühzeitig wegen statistisch signifikanter Erfolge ausgewerteten Studie mit Sabizabulin zeigte sich eine gute Wirksamkeit. In der Untersuchung, die am 6. Juli in „New England Journal Evidence“ veröffentlicht worden ist, waren 134 schwerkranke Covid-19 Patienten, die künstlichen Sauerstoff benötigten und ein hohes Risiko aufwiesen (hochgradige Adipositas, schwere sonstige Erkrankungen etc.), einmal täglich mit neun Milligramm Sabizabulin in Tablettenform zusätzlich zur sonst erfolgenden Therapie (Remdesivir, Cortison, Tocilizumab, Baricitinib etc.) behandelt worden. Es handelte sich um Erkrankte mit SARS-CoV-2-Infektionen der Delta- oder der Omikron-Varianten. 70 weitere Probanden bekamen statt Sabizabulin ein Placebo. Die klinische Untersuchung der Phase III erfolgte an Zentren in den USA, Brasilien und Bulgarien.