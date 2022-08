Mordversuch: Haftstrafe auf lebenslang erhöht

Achtmal schoss Michael L., ein 32-jähriger Niederländer, im Juli 2020 auf einen Wiener Geschäftsmann (40) in Zell am See. Eineinhalb Jahre später setzte es dafür 20 Jahre Haft samt Einweisung in die Anstalt. Nun aber hat das Berufungsgericht sogar die Strafe erhöht: lebenslange Haft.