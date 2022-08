Kirchenbeitrag? Lieber Parteienförderung streichen

Wer so viel Geld bekommt, sollte lieber nicht mit dem Finger zeigen

Immerhin gilt die Parteienförderung in Österreich im internationalen Vergleich als besonders großzügig. Damit aber nicht genug, denn die heimische Parteienlandschaft darf sich auch in diesem Krisenjahr um ein sattes Plus freuen! Alleine die ÖVP erhält in diesem Jahr 78 Millionen Euro, die FPÖ immerhin noch 34,7 Millionen - exklusive Spendeneinnahmen. Kleiner Tipp: Bei diesen Summen sollte man mit dem Fingerzeig besser sparsam umgehen.