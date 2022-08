Diözese an Kickl: Kein Rütteln am Kirchenbeitrag

„Seit Jahren gelebte Praxis“

Die Erzdiözese Wien reagierte prompt darauf und verwies auf die „seit Jahren gelebte Praxis in der Katholischen Kirche“, wonach bei der Berechnung des Kirchenbeitrages die individuelle Situation der Beitragspflichtigen berücksichtigt wird. „Daran wird sich selbstverständlich auch in der aktuellen Krise und in Zukunft nichts ändern“, betonte die Pressestelle der Erzdiözese Wien laut Kathpress.