Kickl will jetzt Kirchenbeitrag aussetzen

FPÖ-Obmann Herbert Kickl hat am Sonntag an Kardinal Christoph Schönborn appelliert, aufgrund der Teuerung die Kirchenbeiträge für unbestimmte Zeit aussetzen zu lassen. Das sei ein „Akt der christlichen Nächstenliebe“ und „eine kleine Hilfe in großer Not“, sagte der blaue Politiker in einer Aussendung.