Klimawandel befeuert Zerstörung der Wälder massiv

In Westeuropa gab es im Jahr 2022 so viele Brände wie nie zuvor, wie der EU-Satellitenüberwachungsdienst vergangene Woche mitgeteilt hatte. In Frankreich, Spanien und Portugal gingen Zehntausende Hektar Wald verloren. Teilweise toben in Europa noch immer Waldbrände (siehe Video oben).