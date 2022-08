Schwer verletzt: Neuer Oberschenkel für Babykatze

Die kleine „Mathilda“ ist noch ein Babykätzchen, hat in ihrem kurzen Leben aber schon mehr durchgemacht als die meisten ihrer ausgewachsenen Artgenossen. Schwer verletzt wurde sie ins Tierschutzhaus Vösendorf gebracht, nachdem sie so auf der Straße aufgefunden wurde. Was ihr genau passiert ist, weiß keiner. Es wird aber ein Unfall mit einem Auto vermutet.