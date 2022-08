Pflicht für Lenker, bei Unfall mit Katze zu helfen

Bei Andrea Specht vom Tierschutzverband Niederösterreich häufen sich in der letzten Zeit Fälle von verunfallten Katzen, die schwer verletzt am Straßenrand sich selbst überlassen werden. Die Tiere gehen oft qualvoll zugrunde, da viele Verkehrsteilnehmer falsch reagieren und aus Unwissenheit einfach weiterfahren. Nur das beherzte Einschreiten von Tierfreunden rettet so manche Fellnase vor dem sicheren Tod.