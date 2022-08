Auch Katzen sind von Qualzucht betroffen

Was können wir tun?

Abgesehen vom zahnlosen Qualzucht-Gesetz ist das große Problem das mangelnde Bewusstsein in der Bevölkerung über diese Missstände in der Zucht. „Keine Katzenhalterin, kein Katzenhalter möchte Qualzucht unterstützen und sein Tier leiden sehen. Und niemand möchte Unsummen für Tierarztbesuche ausgeben. Daher ist Aufklärung über dieses Thema so wichtig“, meint Weissenböck. Die „Vier Pfoten“-Kampagnenleiterin empfiehlt all jenen, die sich eine Katze zulegen wollen, auf die Gesundheit des Tiers statt allein auf die Rasse beziehungsweise das Äußere zu achten.