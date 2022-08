Elfjährige stürzte 15 Meter über Felswand ab

Schnelle Rettung

Das Kind rutschte aus und stürzte, mit den Füßen voran, 15 Meter tief über eine steile Felswand in den Myrabach. Ein Zeuge leistete schnell Erste Hilfe, und die Rettung wurde gerufen. Die Elfjährige wurde nach notärztlicher Versorgung mittels Tau aus dem Graben geborgen, und in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen, so die Polizei am Dienstag.