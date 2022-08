2500 Schüler müssen für „Nachzipf“ büffeln

Stichwort online: So kann IT- und Jus-Experte Jan Waßerfall (Bild unten) auch (vor allem seit Corona) Studenten in der Schweiz, in Deutschland oder Südtirol betreuen. Kurse sind übrigens auch bei der Generation 70 plus beliebt. „Sie wollen vieles wissen rund um Handys, Apps, E-Mails oder auch wie funktioniert das mit den Partnerbörsen im Internet.“