Letztes Selfie zeigt glückliche Anne Heche

Heche war am 5. August in Los Angeles mit hoher Geschwindigkeit in ein Haus gerast und erst nach knapp zehn Metern zum Stehen gekommen. Die 53-jährige Schauspielerin („Ally McBeal“, „Sechs Tage, sieben Nächte“) war noch lebend in ein Krankenhaus gebracht worden, kurz darauf jedoch ins Koma gefallen, aus dem sie nicht mehr erwachen sollte. Am 12. August, eine Woche nach dem tragischen Unfall, hatten Ärzte die lebenserhaltenden Maßnahmen abgestellt.