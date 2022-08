Anne Heche tot: Emotionale Worte ihrer Söhne

In Dutzenden Filmen mitgespielt

Heche spielte in Dutzenden Filmen und Fernsehproduktionen mit. Bekannt wurde sie in den 1990er-Jahren an der Seite von Johnny Depp in dem Thriller „Donnie Brasco“, mit Tommy Lee Jones in dem Katastrophenfilm „Volcano“ und als Geliebte an der Seite von Harrison Ford in der Abenteuerkomödie „Sechs Tage, sieben Nächte“. In der Satire „Wag the Dog“ spielte sie eine Krisenmanagerin im Weißen Haus. Mit Denzel Washington drehte sie „John Q - Verzweifelte Wut“ (2002). Fernsehzuschauer kennen sie aus Serien wie „Ally McBeal“ und „Nip/Tuck“.