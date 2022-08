Erfahrener Kletterer von Stein am Kopf getroffen

Der 55-jährige Mann kletterte hinter seinem Partner an der „Chobelwand“. Die beiden erkundeten eine neue Route, auf welcher keine Kletterhaken vorhanden waren. Auf Höhe des voransteigenden Kletterers löste sich plötzlich ein Stein. Dieser prallte an die Wand und zersprang in mehrere Stücke. Ein Stück traf den 55-jährigen Mann am Kopf und verletzte ihn schwer.