Titelverteidiger AC Milan feiert gelungenen Start

Italiens Fußball-Meister AC Milan hat am Samstag einen erfolgreichen Auftakt in die Serie A gefeiert! Der Titelverteidiger aus Mailand setzte sich in einem turbulenten ersten Saisonspiel vor heimischem Publikum gegen Udinese mit 4:2 (2:2) durch. Vizemeister Inter Mailand startete dank eines Last-Minute-Tores von Denzel Dumfries (95.) mit einem 2:1-Auswärtserfolg und kleinen Schwierigkeiten bei Aufsteiger US Lecce in die neue Spielzeit.