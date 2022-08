Ubahn-Stopfer & Co: Die skurrilsten Jobs der Welt

In Amerika gibt es immer wieder Stellenausschreibungen für Profi-Kuschler. Wer das Angebot in Anspruch nimmt, darf sich sogar die Schmusedecke aussuchen. Auf der Suche nach einer guten Ausrede? Ein Alibi-Erfinder hilft da gerne. Sie sind Experten für heikle Situationen, wenn man nicht offiziell sagen kann, wo man an einem bestimmten Tag war. In China sind die sogenannten Ohrenputzer weit verbreitet. Sie entfernen Schmalz mit einem bestimmten Besteck - meist auf öffentlichen Plätzen. Ein Job, der sicher nicht für jedermann ist.