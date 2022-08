FC Wacker: Ein Schrecken, der kein Ende findet

Die Katalanen sind mit 1,3 Milliarden Euro Schulden am Transfermarkt Luxus-Shoppen gegangen – die Schwarzgrünen spielen trotz 1,3 Millionen Miesen (nur der Verein) heute in Ebbs. Mit 14 Ausländern im Kader, die 540 Euro monatlich Entschädigung bekommen, in Vereinswohnungen leben, um Prämien kicken. Und nach wie vor residiert der Tiroler-Liga-Klub in der Luxuskabine im Tivolistadion (Miete monatlich 7000 Euro), für ein Spiel im Stadion muss man 4000 Euro (am Tag davor) zahlen.