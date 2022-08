Ist Wacker Innsbruck jetzt in russischer Hand?

Kernmitglied raus. Das stand auf einem Transparent, das die Wacker-Fans am vergangenen Samstag in Kirchbichl aufgehängt hatten. Gemeint war damit wahrscheinlich die „BlockRock GmbH“, die von Immer-noch-Präsident Kevin Radi installiert wurde und auch Hannes Rauch (interimistisch) in den Chef-Sessel gehoben hat.