Molde FK gegen Wolfsberger AC - LIVE ab 19 Uhr

Eine Hürde muss der Wolfsberger AC noch meistern, um die Gruppenphase der Fußball-Conference-League zu erreichen. In den Weg stellt sich den Kärntnern der norwegische Vizemeister Molde FK. Am Donnerstag tritt die Elf von Trainer Robin Dutt zum Play-off-Hinspiel (19 Uhr) im hohen Norden Europas an, Ziel ist eine gute Ausgangsbasis für das Retourmatch in Klagenfurt (25. August). „Molde ist sicherlich leicht favorisiert, aber wir haben natürlich auch unsere Chancen“, meinte Dutt. Hier bei uns im sportkrone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts von diesem Spiel!