Wie der Staat bei den Steirern abkassiert

Trotz Energie- und Teuerungskrise zahlen wir so viel Steuern wie nie! In Zeiten, in denen die Inflation die Preise in die Höhe treibt, müssen viele Steirer jeden Euro zweimal umdrehen. Bliebe mehr Nettogehalt am Lohnzettel, wäre das Leben auch leichter. Österreich ist ein Hochsteuerland - Vertreter der Jungen Wirtschaft und der Jungen Industrie fordern nun eine sofortige Abgabensenkung.