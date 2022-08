Drexler macht Wind in der Notarztheli-Posse

Im Kampf gegen den Notarztmangel vor allem im Raum Liezen setzt das Land jetzt voll auf die Einsatzbereitschaft der Rettungshubschrauber. Neben dem in St. Michael stationierten Christophorus 17 wird ab 1. Oktober eine weitere Maschine in den 24-Stunden-Dienst gestellt: der C 14 in Niederöblarn. Doch damit die Öamtc-Helis auch tatsächlich in der Nacht abheben und so Leben retten können, müssen zuvor noch einige Hausaufgaben erledigt werden. Denn derzeit macht die Bürokratie diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung.